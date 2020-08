Linguine al pesto di pomodorini gialli

Oggi vi proponiamo un primo piatto fresco, estivo e golosissimo: le linguine con pesto di pomodorini. Per il piatto che vedete in foto, abbiamo scelto dei dolcissimi pomodorini gialli, ma andranno benissimo anche quelli rossi purché non siano eccessivamente maturi.

Questo è un piatto 'caldo' (ma non troppo!), ma potete usare il pesto anche a freddo, come base per condire una insalata di pasta corta (tipo penne rigate o mezze maniche rigate) aggiungendo magari mozzarella e pomodori a tocchetti.

Ingredienti per 4 persone:

320 gr di linguine (ma potete usare anche un altro formato di pasta a voi più gradito)

circa 400 gr di pomodorini sodi (noi abbiamo scelto quelli gialli) + qualche pomodorino per decorare i piatti

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

2 cucchiai colmi di parmigiano grattugiato

30 gr di mandorle tostate e pelate (più qualcuna per decorare i piatti)

una bella manciata di foglie grandi di basilico fresco (circa una quindicina, più altre quattro per la decorazione)

sale q.b.

Preparazione:

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e intato preparate il vostro pesto.

Lavate bene i pomodorini e asciugateli, tagliateli a metà e metteteli nel boccale del frullatore insieme alle mandorle, al basilico (lavato e asciugato), al parmigiano, all'olio e unite anche un pizzico di sale. Iniziate a frullare e controllate man mano la consistenza (potete scegliere se ottenere un pesto rustico e più granuloso oppure frullare di più e ottenenerne uno più liscio). Assaggiate e verificate che sia sapido al punto giusto per i vostri gusti. Potete anche aggiungere un altro pizzico di sale, oppure un altro po' di parmigiano grattugiato.

Preparate anche la decorazione per i piatti, affettando sottilmente un paio di pomodorini e tritando grossolanamente al coltello le mandorle rimaste.

Scolate le linguine al dente conservando un mestolo di acqua di cottura. Versatele in una padella insieme al pesto, mescolate per pochi secondi a fiamma viva aggiungendo, se occorre, l'acqua di cottura tenuta da parte. Servite subito aggiungendo in ogni piatto qualche fettina di pomodoro, un po' di mandorle tritate e una foglia di basilico.

