Il Napoli campione spopola al milanesissimo TuttoFood

Official partner dal 2010 del Napoli, il pastificio Garofalo ha voluto celebrare la conquista del terzo scudetto con ENNE, una nuova referenza di pasta dedicata - appunto - alla squadra Campione d’Italia. Particolarissimo il formato: richiama infatti il logo della squadra azzurra all'interno di un pallone da calcio.

Per continuare a festeggiare con i fan del Napoli, Pasta Garofalo invita i tifosi a preparare una ricetta con ENNE, abbinata a un ingrediente preferito o che ricorda il Napoli, e a scattare una foto da pubblicare sul proprio profilo Instagram, taggando @pastagarofaloit.

Ulteriore omaggio al Napoli il packaging in limited edition con i colori della squadra e l’immagine dello scudetto. Disponibile da questo mese in tutti i punti vendita e sull’e-shop Garofalo, ENNE è stata presentata a Milano a TuttoFood assieme ad altre inedite novità come Play Your Pasta, in collaborazione con PlayStation, altro divertente formato di pasta ispirato alle iconiche shapes PlayStation.