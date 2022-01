Pasta gratinata al forno con la verza

Categoria Primo

Dosi 6 persone Ingredienti 500 gr di penne rigate (o un formato di pasta simile)

1 cespo di verza piccolo (oppure metà di uno grande)

2 spicchi d'aglio

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale q.b.

200 ml di besciamella (trovate nelle note la nostra ricetta)

200 gr di provola affumicata di Agerola

Parmigiano grattugiato q.b. (facoltativo)

Procedimento

Iniziate la preparazione tagliando in due il cespo di verza. Eliminate il gambo centrale, poi tagliate le foglie di verza a striscioline e lavatele bene. Cuocete la verza in acqua bollente, in una pentola capiente, finché non sarà morbida, ma non troppo sfaldata.

In un'ampia padella, fate soffriggere l'aglio con l'olio. Scolate la verza e trasferitela in padella, salate, mescolate e lasciate cuocere per una decina di minuti ancora, coperto.

Intanto cuocete le penne in abbondante acqua bollente e salata. Scolatele al dente (ma conservate un pochino d'acqua di cottura) e trasferitele nella padella con la verza. Aggiungete 3/4 della besciamella, parmigiano a piacere e mescolate (se occorre, unite qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta). Aggiungete anche la provola tagliata a cubetti e mescolate ancora.

Versate la pasta condita nella pirofila da forno, livellate e spalmate sulla superficie la restante besciamella. Coprite tutto con abbondante parmigiano grattugiato e cuocete in forno già caldo a 200° per circa 15-20 minuti (meglio se in modalità ventilata) o finché la pasta non sarà ben compatta e gratinata, con una superficie bella dorata. Sfornate, lasciate assestare il pasticcio di pasta solo per qualche minuto e poi servitelo caldo e filante.

NOTE:

Per la besciamella:

10 gr di burro

25 gr di farina

200 ml di latte

sale q.b.

un pizzico di noce moscata grattugiata (facoltativa)

Preparazione:

Preparate le besciamella: fondete il burro in una casseruola, togliete dal fuoco ed aggiungete la farina setacciata, mescolate con una frusta a mano e poi rimettete sul fuoco, mescolando fino ad avere un bel composto bruno, a questo punto aggiungete il latte a temperatura ambiente e continuate a mescolare finché la salsa non si addensa (non fatela addensare troppo, per la cottura in forno è meglio una salsa non eccessivamente densa). Salate e aggiungete eventualmente noce moscata poco prima che il composto arrivi a ebollizione.

La ricetta

La verza è una verdura golosa e versatile, perfetta come semplice contorno ma anche per preparare primi e pasticci al forno.

Oggi vi proproniamo proprio una deliziosa ricetta in cui la verza è ingrediente principale in una saporita - e semplicissima da fare - pasta al forno, che conquisterà grandi e piccini.



