Pasta Garofalo celebra l’amicizia con la campagna #amiciperlapasta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Un’amicizia può nascere da un piatto di pasta condiviso. Ed è per questo che Pasta Garofalo ha deciso di celebrare “Luca”, il nuovo capolavoro Disney e Pixar disponibile dal 18 giugno in esclusiva su Disney+, una storia dedicata proprio all’amicizia e all’importanza che i legami hanno nella nostra vita. È infatti la storia di un’amicizia speciale, della condivisione di avventure, risate, momenti di spensieratezza e della creazione di ricordi, soprattutto d’infanzia, che rimarranno per sempre nei nostri cuori. Un piatto di pasta condiviso può essere l’inizio di un’amicizia. È un modo per tenere insieme ingredienti, caratteri, personalità, mondi diversi, ma che insieme trovano un equilibrio perfetto. Un piatto di pasta è la storia di amicizia. Nascono così una campagna di comunicazione e il nuovo concorso su www.AmiciPerLaPasta.com. Partecipare è molto semplice: basta rispondere a tre domande sul proprio amico del cuore per ricevere una card personalizzata con il piatto di pasta che al meglio simboleggia la propria amicizia da condividere sui social con l’hashtag #AmiciPerLaPasta e taggando il proprio amico. Ma non finisce qui. In palio ci saranno ogni giorno quattro premi firmati Pasta Garofalo e “Luca”, oltre alla possibilità di concorrere all’estrazione del premio finale: una magnifica experience in Costiera Amalfitana, tra gusto e bellezza, e un’esclusiva visita al Pastificio Garofalo per scoprire i segreti di una pasta unica. L’intera campagna creativa internazionale (Italia e UK) firmata Garofalo è stata ideata e realizzata dalla content company QMI. Il concept, portato in vita grazie a un ricco content plan digital, vede la sua piena espressione nel video hero: uno speciale co-branded spot che parte proprio dalla storia dei protagonisti del film. Luca e Alberto sono due adorabili mostri marini che decidono di scoprire come si vive sulla Terra. Qui incontrano Giulia ed è con lei che, tra un’avventura e l’altra, condivideranno una scoperta speciale: quella della pasta. Quel piatto condiviso diventa, nel racconto di Pasta Garofalo, un ricordo unico, il loro rito, simbolo di un’amicizia che li unirà per sempre. Il co-branded spot e il concorso saranno oggetto di una ricca pianificazione digital dal 18 giugno al 17 luglio 2021. Credits Direzione creativa: Giada Divisato Art direction: Lorenzo Daponte Copywriting: Luigi Mauriello Accounting & Project management: Francesca Margiotta, Simona Montemurro, Francesca Conte Web Design: Stefano Stoia Web Development: Milen Chavdarov