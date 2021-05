Pasta e cavolfiore, ricetta passo passo

La pasta e covolfiore è un primo tradizionale saporito e facile da preparare. Per questa ricetta, abbiamo usato dei bucatini spezzati a mano (in tre, quattro parti), voi potete anche scegliere direttamente un formato corto che somigli.

Vediamo insieme, passo passo, come realizzarlo:

Ingredienti per 3 persone:

1/2 cavolfiore

250 gr di bucatini spezzati a mano

1 spicchio d'aglio

olio extravergine di oliva

sale

prezzemolo

1 peperoncino (facoltativo)

Pecorino romano grattugiato

Preparazione:

Pulite il cavolfiore, eliminate le foglie esterne e riducetelo in cime non troppo grandi. Lavatelo bene sotto l'acqua corrente.

Cuocete brevemente le cimette di cavolfiore in acqua bollente, fate in modo che le cime non si sfaldino, vi basterà controllare che una forchetta entri senza fatica e il cavolfiore sarà pronto per essere sgocciolato.

Trasferite le cimette di cavolfiore in una casseruola capiente, aggiungete aglio e peperoncino tritati, prezzemolo lavato e tagliuzzato, sale e un bel giro d'olio. Unite anche un mestolo pieno d'acqua, coprite e cuocete per insaporire una decina di minuti.

Intanto, cuocete la pasta in acqua bollente e salata per pochi minuti. A metà cottura, scolatela e trasferitela nella casseruola con il cavolfiore. Completate la cottura mescolando spesso. Il risultato dovrà essere cremoso. Spegnete il fuoco, fate riposare la pasta e cavolfiore per un minuto e poi servite aggiungendo del Pecorino romano grattugiato.

