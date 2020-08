Il piatto che vi proponiamo oggi è un primo mediterraneo, veloce e goloso: le mezze penne rigate con pomodorini gialli.

Per realizzarli al meglio, il primo consiglio è sempre quello di utilizzare materie prime di ottima qualità.

Ingredienti x 4 persone:

320 gr di mezze penne rigate (o un formato di pasta simile)

1 spicchio d'aglio

olio extra vergine di oliva

400-500 gr di pomodorini gialli

sale e pepe q.b.

basilico fresco

Preparazione

Mettete a soffriggere l'aglio con un bel giro d'olio in una padella capiente. Lavate e asciugate i pomodorini, tagliateli a metà, privateli dei semi e trasferiteli nella padella, mescolate delicatamente e coprite con un coperchio.

Intanto mettete a cuocere la pasta in acqua bollente e salata.

Utilzzate un po' d'acqua della pasta per la cottura dei pomodorini, quando saranno pronti, aggiustate di sale e unite qualche foglia di basilico fresco lavato e asciugato.

Scolate la pasta al dente e trasferitela nella padella con i pomodorini, fate saltare per qualche secondo (se occorre, unite qualche cucchiaio di acqua di cottura), poi spegnete il fuoco e servite subito, decorando i piatti con altro basilico fresco e, se lo gradite, del pepe macinato. Potete anche completare con del parmigiano grattugiato.

Il consiglio in più: per rendere il sughetto più goloso e cremoso vi basterà unire un cucchiaio raso di pangrattato nel momento in cui trasferite in pentola anche la pasta.

