Categoria Primo

Dosi 2 persone Ingredienti 160 gr di penne rigate (o un formato di pasta simile) 170 gr di polpa di granchio (fresca o in scatola) 1 spicchio d'aglio 1 cipollina novella prezzemolo 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva una decina di pomodorini sale e pepe

Procedimento

In un'ampia padella, versate l'olio e mettete aglio e cipollina tritati. Lavate e asciugate il prezzemolo, tagliate i gambi, fatene un mazzetto, legateli (come laccio, utilizzate uno dei gambetti)e aggiungeteli in padella.

Fate soffriggere tutto a fiamma dolce, poi eliminate i gambi di prezzemolo e versate in padella la polpa di granchio (ben sgocciolata, se avete comprato quella in scatola).

Unite anche i pomodorini lavati, asciugati e tagliati ognuno in 4 spicchi. Salate a piacere e portate a cottura. Mentre cuoce il sugo, versate in padella anche un mestolo d'acqua di cottura di pasta e proseguite fino a ottenere un sughetto cremoso.

Intanto, lessate le penne rigate in una pentola con abbondante acqua bollante e salata. Scolatela al dente e trasferitela nella padella con il sugo di polpa di granchio. Fate salatare a fiamma vivace, finché la pasta sarà ben condita. Servite subito, aggiungendo prezzemolo fresco sminuzzato e, se piace, anche del pepe macinato fresco.

La ricetta

Le penne rigate con polpa di granchio: un primo semplice da preparare e molto gustoso. Perfetto da portare in tavola anche la domenica per un successo assicurato.

__AD_TOP__

Le penne rigate con polpa di granchio: un primo semplice da preparare e molto gustoso. Perfetto da portare in tavola anche la domenica per un successo assicurato.

__AD_BOTTOM__