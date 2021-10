Pasta al forno con peperoni: facile e golosa

Oggi vi suggeriamo un piatto perfetto per il pranzo della domenica, ma non solo... vista la sua semplicità: la pasta al forno con peperoni.

Una ricetta gustosissima, ma facilissima da preparare.

Ingredienti (per 4 persone)

350 gr di rigatoni (o un formato di pasta simile)

3 peperoni (anche di colori diversi)

15 olive nere denocciolate

un cucchiao abbondante di capperi sotto sale

olio extra vergine di oliva

sale q.b.

1 spicchio d'aglio

200 ml di besciamella

150 gr di provola affumicata di Agerola (o fiordilatte ben gocciolato, scamorza...)

pangrattato q.b.

parmigiano grattugiato q.b.

Preparazione:

Iniziate cuocendo i peperoni: lavateli e puliteli, privateli di piccioli e semini e poi tagliateli a listarelle sottili. Soffriggeteli in padella lo spicchio d'aglio con l'olio. Aggiungete anche le olive nere tagliate a metà e i capperi ben sciacquati. Mescolate qualche secondo per far insaporire l'olio e poi aggiungete i peperoni.

Fate rosolare un minuto, mescolando, poi portate a cottura, coperto, aggiungendo di tanto in tanto un po' di acqua. Assaggiate e salate se necessario.

Una volta cotti, mettete un paio di cucchiai di peperoni (con un po' del sughetto rilasciato in cottura, qualche cappero e qualche pezzetto di oliva) in un boccale alto, aggiungetevi la besciamella e frullate tutto con un frullatore a immersione fino a ottene una bella crema rosata, liscia e saporita.

Cuocete la pasta in abbondanta acqua bollente e salata (tenete da parte un poco d'acqua di cottura). Scolatela al dente e versatela nella padella con i peperoni. Unite metà della besciamella rosata e mescolate bene, aggiungendo - se necessario - qualche cucchiaio d'acqua di cottura della pasta.

Trasferite metà della pasta ai peperoni nella pirofila da forno, distribuendola per bene su tutta la supercifie. Aggiungete la provola tagliata a cubettoni, qualche cucchiaio di besciamella rosata e poi coprite con la restante pasta. Livellate bene, distribuite la restante besciamella e spolverizzate con un po' di pangrattato e un po' di parmigiano grattugiato.

Cuocete in forno già caldo a 190° - preferibilmente ventilato - per circa 20-25 minuti o finché non si sarà formata in superficie una bella crosticina dorata e croccante. Sfornate, lasciate assestare la pasta la forno con i peperoni solo per qualche minuto e poi servitela calda e filante.

NOTE:

- Se non gradite le pelli dei peperoni, potete eliminarli con una semplice pre-cottura in forno: dopo averli lavati e puliti, cuoceteli prima in forno già caldo (in una teglia foderata da carta forno) a 250 gradi per circa 10-15 minuti, rigirandoli spesso, finché non saranno abbrustoliti su tutti i lati (la pelle dovrà risultare raggrinzita e scura).

Lasciate che si raffreddino solo un poco, poi (facendo attenzione a non scottarvi) spellateli, privateli del picciolo, dei semini interni e tagliateli a striscioline. A questo punto potrete procedere alla cottura in padella che sarà anche più breve.

- Se volete rendere ancora più ricco il piatto, potete aggiungere tocchetti di salsiccia (prima cotta in padella) oppure della carne macinata (sempre precotta in padella).