A Pasquale Casillo il riconoscimento "La Campania che ama La Campania 2022"

A Pasquale Casillo, patron della Trattoria Pizzeria "Ieri, Oggi, Domani" in via Nazionale a Napoli è andato il riconoscimento annuale "La Campania che ama La Campania 2022" voluto dai consorzi di tutela dei vini della Campania. Un premio assegnato nella cornice del Teatro di Corte di Palazzo Reale, ai locali con le migliori carte dei vini con referenze regionali.

Il riconoscimento assegnato a Casillo nasce per far conoscere e sostenere coloro che promuovono la cultura e il patrimonio della vitivinicoltura campana. In particolare il riconoscimento, intende valorizzare le attività che costituiscono il fondamento conservativo e innovativo della cultura vitivinicola. Dedicato alla memoria di Raffaele Ferraioli già sindaco di Furore e fondatore dell'Associazione Città del Vino in Campania, il prestigioso riconoscimento attribuito a "Ieri, Oggi, Domani", conferma ulteriormente la valenza di un vero luogo di culto per il cibo e il buon bere. Ovvero, di un locale che pur rimanendo saldamente ancorato alla tradizione di una Napoli senza tempo, non esita, grazie anche alla ricerca dello chef Antonio Castellano, a inserire in carta dei piatti storici rispettosamente innovati e impreziositi.