Panettoncini segnaposto salati: la golosa ricetta natalizia

Soffici panettoncini salati farciti con prosciutto cotto e scamorza, decorati con carta natalizia e nastrini colorati. Se abbinati a cartoncini personalizzati con i nomi dei commensali possono essere utilizzati come graziosi segnaposto per abbellire la vostra tavola natalizia. La ricetta, molto semplice ed economica, è un'idea di Ludovica Granata, appassionata di cucina creativa e fondatrice della pagina Instagram Sottolaclohe (@Sottolacloche). Di seguito vi indichiamo gli ingredienti e il procedimento per realizzarli.

Ingredienti per 4 persone:

150 gr di farina Manitoba

100 gr di farina 0

200 ml di latte

12 gr di lievito di birra

6 gr di sale

1 uovo

50 gr di burro morbido

50/80 gr di prosciutto cotto

100 gr di scamorza

Procedimento:

FASE 1.

Sciogliere il lievito in 100 ml di latte tiepido, aggiungerlo al mix di farine e mescolare. Aggiungere il resto del latte. Unire al composto l’uovo e continuare a mescolare. Quando l’impasto risulterà elastico, unire il sale e il burro morbido a pezzi. Mescolare bene e, in ultimo, aggiungere la scamorza tagliata a pezzetti e il prosciutto.

FASE 2.

Versare il composto negli stampi da panettoncini piccoli, da 100 gr l’uno. Coprire tutti gli stampi con un canovaccio umido e fare riposare, anche nel forno spento, per 2-2 ½ ore.

FASE 3.

Trascorso questo tempo, infornare per 25-30 minuti a 180°. Controllare dopo 25 minuti di cottura se sono pronti, o se è necessario prolungare la cottura per altri 5 minuti. Sfornare e decorare con nastrini e, non dimenticare, di legare ai nastrini il tag con il nome, altrimenti che segnaposto sarebbe?!

