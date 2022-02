Pane ciabatta, lezione gratuita per imparare a prepararlo

Martedì 1 marzo l’Arte Bianca diventerà la protagonista assoluta delle aule di UNIGUS ( Università dei Gusti e dei Saperi ). Gennaro Cirelli presenterà, nell’ambito di una lezione gratuita, il pane tipo ciabatta ottenuto con prefermento biga. Il pane ciabatta è uno dei pani più diffusi e apprezzati al mondo, con la sua crosta fine e croccante e la mollica alveolata.

Le tematiche trattate, dunque, saranno: prefermenti, alta idratazione, gestione dell’impasto, temperature, l’importanza dell’impiego delle materie prime di qualità. L’incontro fungerà anche da lezione di introduzione per gli allievi del corso base di panificazione in partenza. La giornata si concluderà con la consegna degli attestati di partecipazione e la degustazione dei prodotti finali cotti.

Gennaro Cirelli ha un panificio a S. Anastasia (NA), “Dolce Pane”, dove ogni giorno da forma alla sua passione. Rappresenta la quarta generazione di una famiglia di panettieri. Comincia a lavorare subito dopo il diploma alberghiero. Arriva alla pizza per gradi, partendo dalla panificazione. Non una conoscenza empirica e basta, ma figlia di studio ed approfondimento: “Tutto quello che è acqua e farina io devo studiarlo. Conoscerlo. Questa impostazione mentale mi è stata trasmessa dalla mia famiglia, in particolare da mio padre che mi ha permesso di partecipare a corsi per affinare la tecnica e mi ha dato tempo e spazio per far crescere le mie passioni”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni alla lezione gratuita:

Università Dei Gusti e Dei Saperi

Tel./WhatsApp 081 377 4778

Mail: info@unigus.it