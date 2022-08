Padellata di mare con patate

Categoria Secondo

Difficoltà Facile

Dosi Per 4 persone Ingredienti 200 gr di polipetti congelati 200 gr di seppioline congelate 200 gr di gamberi con il guscio ma senza testa (non troppo piccoli, vanno bene anche congelati) 1 kg di patate olio extra vergine di oliva sale e pepe 1 ciuffo di prezzemolo fresco 1/2 bicchiere di vino bianco 1 spicchio d'aglio

Procedimento

Scongelate polipetti, seppioline ed eventualmente i gamberi. Lavate accuratamente (ma delicatamente) seppioline e polipetti, tamponateli con carta assorbente e metteteli da parte.

Sgusciate i gamberi, incidete il dorso con un coltellino ed eliminate molto delicatamente l'intestino interno. Lavateli sotto l'acqua corrente, ma sempre molto delicatamente. Tamponateli e metteteli da parte.

Sbucciate, lavate e tagliate a pezzettoni le patate.

Versate in padella un bel giro d'olio, lo spicchio d'aglio tagliuzzato, lasciate soffriggere un minuto e poi aggiungete seppioline e polipetti. Versate il vino bianco e fate cuocere una decina di minuti, scoperto, finché non sarà evaporato un po' di liquido in eccesso. Unite ora le patate, una parte del prezzemolo (lavato e tagliuzzato), sale e pepe. Coprite e fate cuocere a fuoco dolce (controllando spesso) finché le patate non saranno morbide.

Quando le patate saranno quasi del tutto cotte, aggiungete anche i gamberi, il rimanente prezzemolo e ultimate la cottura giusto un paio di minuti, finché anche i gamberi non saranno cotti. Servite subito.

La ricetta

Seppioline, polipetti e gamberi per una padellata di mare arricchita con patate: un piatto semplicissimo da preparare, completo e super gustoso.

