Paccheri, aglio sfritto in olio piccante e friarielli: la ricetta napoletana

I paccheri sono un tipo di pasta tipica napoletana fatta con la farina di semola di grano duro. Hanno una forma che ricorda molto quella dei maccheroni ma di taglia gigante. Anticamente era il formato più consumato dai meno abbienti: pensate che 4/5 paccheri saziavano anche i più affamati. Ma perché questo nome così bizzarro? "Pacchero" è un termine che deriva dal greco antico (πας, “tutto", e χειρ, "mano") e ancora oggi viene utilizzato nella lingua italiana come “pacca", cioè “schiaffo a piena mano”. A Napoli vengono chiamati così (o anche “schiaffoni”) per via del rumore, simile a uno schiaffo, che fanno quando vengono versati dalla pentola nel piatto o rimescolati nella zuppiera pieni di salsa. All’origine del nome è associato anche un altro aneddoto molto divertente. Si racconta che agli inizi del ‘900 fu fatta una gara per creare un pennone gigante: è in questa occasione che venne creato il pacchero. In un pastificio di Gragnano, un giovane apprendista, sbagliando il taglio della pasta, diede vita a questo nuovo formato, oggi ritenuto tra i più buoni e famosi. Ma, essendosi trattato di un errore, per la sua negligenza il ragazzo ricevette uno schiaffo dal mastro pastaio. Da qui nasce il nome che tutt’oggi conosciamo.

Che siano lisci o rigati, nella cucina partenopea vengono, generalmente, abbinati ai sughi di pesce (pensiamo al pacchero con le cozze), ai sughi di carne (pensiamo al pacchero alla genovese), al ragù, o riempiti di ricotta. Ma un connubio perfetto è anche quello tra paccheri, aglio sfritto in olio piccante e friarielli. Di seguito la ricetta con tutti i passaggi per preparare questo primo piatto dal gusto unico e indimenticabile.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di paccheri

2 mazzi di friarielli (circa 1 kg)

2 spicchi di aglio

2 peperoncini

olio extravergine di oliva

sale

100 gr di provola di bufala affumicata

Procedimento:

Mondate i friarielli separando le foglie e le piccole dimette dai gambi. In un tegame abbastanza capiente fate soffriggere a fuoco vivace l’aglio con l’olio e il peperoncino. Quando l’aglio sarà imbiondito, aggiungete i friarielli, salate, coprite e lasciate cuocere per 5 minuti fino a quando la verdura non avrà perso volume. In abbondante acqua salata cucinate la pasta scolandola al dente. Mantecatela nella pentola dei friarielli aggiungendo la provola tagliata a cubetti. Mescolate energicamente e servite.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi