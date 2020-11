Orecchiette sfiziose con friarielli e filetti di acciughe

Le orecchiette con friarielli e filetti di acciughe sono un primo piatto davvero gustoso e particolare. Dal sapore avvolgente e piccantino, una ricetta tutta da scoprire

Ingredienti per 2 persone:

170 gr di orecchiette

300 gr di friarielli napoletani già puliti

1 spicchio d'aglio

2 filetti di acciughe

un peperoncino

sale

olio extra vergine di oliva

Preparazione

Lavate bene i friarielli e lessateli pochi minuti in acqua bollente, solo il tempo che 'appassiscano' un poco.

In una padella capiente soffriggete lo spicchio d'aglio con un bel giro d'olio, il peperoncino e i filetti di acciughe. Scolate i friarielli (ma conservate un po' d'acqua di cottura) e tagliuzzateli per bene, poi trasferiteli nella padella con i soffritto. Salate, mescolate per fare insaporire, eliminate l'aglio e poi aggiungete qualche cucchiaio d'acqua di cottura, coprite con il coperchio e completate la cottura. Cuocete finché i friarielli non saranno morbidi. Durante il processo di cottura, le acciughe diventeranno quasi una crema rendendo davvero saporiti e speciali i friarielli.

Intanto, cuocete le orrecchiete in abbondante acqua bollente e salata. Scolateli al dente e trasferiteli nella padella con i friarielli. Mescolate bene, a fiamma media, finché la pasta non sarà ben condita. Servite subito e buon appetito!

