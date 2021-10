Da pasticciere a chef del Marea Restaurant: la storia di Nunzio Annunziata

Classe 1980, executive chef del Marea Restaurant del Delfino Hotel di Massalubrense, Nunzio Annunziata è lo chef più ambizioso che abbia mai conosciuto. Terminato l’Alberghiero e già in attività come pasticciere di paese, capì ben presto, con la messa in gioco dei valori dei genitori, che serviva compiere un ulteriore sacrificio: una veloce conversione al salato. Con successo e abnegazione, riuscì ad entrare a far parte di una brigata come commis di cucina. Tanti furono i suoi amici a fargli da maestro, “ricordo Alfonso Crescenzo, Lorenzo Montoro e Antonio Tafuro, oggi stelle Michelin”.

Con caparbietà metodica e operosa vocazione, oggi è l’executive chef del Marea, ristorante del prestigioso Hotel Delfino, una struttura incantevole a picco sul mare dove Capri appare palpabile. I colori del tramonto contribuiscono a rendere questo hotel uno dei luoghi più suggestivi della costiera. Sedersi al tavolo del Marea è un abbandonarsi al languore, un binomio tra gusto e territorio. Le pietanze dello chef rievocano tutta l’esperienza acquisita lasciando nel piatto la giusta convivialità degli abbinamenti. Un’esperienza gastronomica d’alto livello con un menu curato fino all’ultimo dettaglio, dove regnano i migliori ingredienti locali in un magico intreccio di sapori e accostamenti in stile fusion-mediterranea. Di Nunzio Annunziata non troverete nulla di scritto da Guide prestigiose; il suo atteggiamento laico nei confronti di critici e avventori mette in discussione il piacere di chi conosce la sua cucina. Un uomo talentuoso che porta avanti l’arte della gastronomia come regista piuttosto che come attore. Uno Chef che sfugge ai cliché moderni preferendo il dietro le quinte per godere in assoluto riserbo della gioia dei suoi clienti davanti a un suo piatto.