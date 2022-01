Napoli Agri Experience: degustazioni gratuite e laboratori didattici

Una giornata, sabato prossimo 29 gennaio, interamente dedicata a percorsi esperienziali sul cibo sano, con laboratori per piccoli Agrichef, dove i bambini potranno partecipare in modo gratuito e nel pieno rispetto delle regole anti Covid-19, ad attività didattico-pratiche e ludico-creative guidate dagli Agrichef Campagna Amica per conoscere le tradizionali ricette contadine partenopee con i prodotti stagionali a chilometro zero. L’appuntamento, che si terrà presso il Mercato Coperto San Paolo di Fuorigrotta, a partire dalle ore 10, rientra nell’ambito del Progetto “Napoli Agri Experience”, finanziato dalla Camera di Commercio di Napoli e coordinato da Coldiretti Napoli in collaborazione con Legambiente e AssoGioCa.

Per i bambini, non solo laboratori esperienziali sulla sana alimentazione, ma anche animazione a cura di AssoGioCa e gadget studiati e realizzati per l’evento e la merenda dei nonni, quella di un tempo, con pane ai grani antichi e olio extra vergine di oliva accompagnato da succhi di frutta biologici senza zuccheri aggiunti.

Una giornata all’insegna dello “Stile Mediterraneo, ovvero, della Dieta riconosciuta dall’Unesco, più apprezzata dai nutrizionisti a livello mondiale, che vedrà la degustazione gratuita delle produzioni delle aziende e degli artigiani presenti all’interno del mercato coperto, tra cui il pomodorino del piennolo del Vesuvio DOP, la melannurca campana IGP, i formaggi a marchio Dop campani, i salumi di suino di Razza Casertana, gli ortaggi trasformati, i prodotti da forno artigianali insieme ai vini dei Campi Flegrei e del Vesuvio. Al termine, lo show cooking a cura dei cuochi contadini degli agriturismi di Campagna Amica, gli Agrichef, che per l’occasione racconteranno e prepareranno un piatto della nostra tradizione culinaria rurale.

Il mercato, da sabato 29 gennaio, sarà aperto dalle ore 09:00 alle ore 16:00.