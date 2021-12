Mustaccioli napoletani: ricetta facile passo passo

I Mustacciuoli (o, in maniera italianizzata, mustaccioli o mostaccioli) sono golosi biscotti di Natale tipici della tradizione campana. A forma di rombo, sono morbidi, profumatissimi e speziati all'interno, mentre all'esterno sono rivestiti con delizioso cioccolato fondente che li rende quindi anche croccanti al morso. Perfetti anche come regalo 'homemade' per amici e parenti.

Insieme ai Roccocò (clicca qui per la nostra ricetta), non mancano mai sulla tavola natalizia partenopea. E, proprio come per i Roccocò, l'impasto è profumatissimo grazie all'uso del pisto: un mix di spezie che trovate già pronto in commercio, formato da cannella, noce moscata, anice stellato, chiodi garofano.

Come sempre, per quanto riguarda dolci dall'antica storia e tradizione, non esiste LA RICETTA, ma tante ricette che cambiano per sfumature e gusti, a seconda della famiglia che se la tramanda da generazioni. Anche la nostra, quindi, è uno dei tanti golosi consigli per preparare questi meravigliosi dolci di Natale.

Prepariamo insieme i Mustaccioli Napoletani:

Ingredienti per circa 25-30 Mustaccioli:

250 gr di farina

110 gr di zucchero

40 gr di mandorle tritate finemente al coltello (oppure al mixer se preferite una consistenza ancora più fine)

40 gr di nocciole tritate finemente al coltello (oppure al mixer se preferite una consistenza ancora più fine)

20 gr di cacao

scorza di 2 arance biologiche (o comunque non trattate)

30 gr di miele

60 ml di succo d'arancia

90 ml di acqua

5 gr di pisto

5 gr di bicarbonato

400 gr di cioccolato fondente di buona qualità

Preparazione

In una ciotola capiente mettete la farina setacciata con il cacao, aggiungete lo zucchero, il pisto, il bicarbonato, mandorle e nocciole tritate. Mescolate solo qualche secondo con un cucchiaio, poi unite la scorza e il succo d'arancia, il miele e l'acqua poco alla volta, mentre mescolate sempre con un cucchiaio. Quando l'impasto sarà diventato più consistente, rovesciatelo sul piano di lavoro e con poca farina lavorate velocemente fino a formare un panetto. Avvolgetelo nella pellicola e mettetelo in frigo per almeno un'ora.

Una volta trascorso il tempo previsto, riprendete il panetto dal frigo e appoggiatelo sopra un foglio di carta forno spolverato con poca farina, poggiateci sopra un altro foglio di carta forno e con un matterello stendete l'impasto, dandogli una forma rettangolare. Cercate di non stenderlo troppo sottile, mantenendo l'altezza di almeno un cm. Ora, per ottenere i tradizionali rombi, potete procedere sia con un apposito tagliabiscotti che a mano con un coltello. Nel secondo caso, tagliate prima delle strisce verticali e poi proseguite con quelle oblique per ottenere appunto i rombi. Potete decidere voi la grandezza, quelli che vedete in foto hanno lati di circa 5-6 cm.

Trasferite i mustaccioli su una leccarda (ve ne occorrerrano di certo due), coperta da carta forno e cuocete in forno già caldo a 175° per 12 minuti.

Sfornate e lasciate raffreddare completamente i vostri mustaccioli prima di glassarli. Una volta che i biscotti saranno ben freddi, sciogliete il cioccolato a bagnomaria, poi intingetevi dentro un mustacciolo alla volta e ricopritelo bene con il cioccolato su ogni lato aiutandovi con una forchetta e un cucchiaio (come vedete in foto), in modo da far poi colare l'eccesso.

Adagiate man mano e molto delicatamente i vostri mustaccioli su un foglio di carta forno finché la glassatura non sarà ben asciutta. I mustaccioli si mantengono benissimo per molti giorni in una biscottiera o altro contenitore ermetico.