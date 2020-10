Mulignana c’a’ ciucculata: la ricetta napoletana

L’abbinamento potrebbe sembrare un azzardo, ma chi ha avuto il piacere di assaggiare questo dolce lo ha molto apprezzato. A mulignana c’a’ ciucculata è un dolce tipico della Costiera Amalfitana (in particolare di Maiori), preparato con cioccolato fondente, frutta candita e melanzane fritte: la potremmo definire la versione dolce della parmigiana. Tante sono le leggende sull’origine della ricetta: alcuni dicono sia stata creata dalle suore di Santa Maria della Misericordia, già ideatrici di altri dolci tipici, come gli struffoli e i roccocò. Altri sostengono che gli ideatori siano stati i monaci di un antico convento di Atrani o di Tramonti, che inizialmente abbinavano le melanzane fritte a un composto liquoroso, in seguito sostituito con il cioccolato. Anche se non sembra un dessert estivo, A mulignana c’a’ ciucculata viene consumato secondo la tradizione in occasione della festività di Ferragosto, ma lo si può preparare in qualsiasi periodo dell’anno. Oggi il dolce è diventato molto famoso grazie anche ad alcuni pasticcieri come Sal De Riso che l’hanno proposto sui più importanti palcoscenici nazionali. Ma vediamo quali sono gli ingredienti e i passaggi per prepararlo.

Ingredienti:

1kg di melanzane

olio di semi q.b.

250 gr di cioccolato fondente

100 gr di cacao in polvere

500 gr di zucchero

acqua

100 gr di cedro candito

Procedimento:

Lavare le melanzane, togliere la buccia, tagliarle a fette lunghe, e friggerle in olio bollente per pochi secondi da entrambi i lati (non devono scurirsi). A parte preparare la salsa di cioccolato: in un recipiente mettere una certa quantità d’acqua, polvere di cacao e zucchero, far cuocere finché non diventa un composto denso. A questo punto assemblare il dolce: le melanzane vanno disposte in una pirofila a strati, su ogni strato aggiungere la salsa di cioccolato e i pezzetti di cedro. Una volta terminati gli strati, mettere in forno fin quando non si restringe il liquido. Lasciare raffreddare e servire.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo