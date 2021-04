Muffin al triplo cioccolato super golosi

I Muffin al triplo cioccolato sono la merenda perfetta per i veri golosi: umidi, sofficissimi e dal sapore intenso di cacao e cioccolato (sia fondente che al latte).

Vediamo insieme come prepararli:

Ingredienti per una decina di muffin:

2 uova a tempertura ambiente

120 gr di zucchero

110 gr di farina

30 gr di cacao

100 gr cioccolato fondente

100 ml olio di semi

70 ml di latte

un cucchiaio di liquore all'amaretto (sostituibile con Rum o altro latte)

1 cucchiaino estratto vaniglia

una bustina di lievito

70 gr cioccolato al latte

un pizzico di sale

Prepazione:

Fate fondere il cioccolato fondente a bagnomaria e lasciatelo intiepidire.

Montate le uova con lo zucchero fino a ottenere una bella crema gonfia e chiara, aggiungete il cioccolato fuso ormai tiepido, poi l'olio, il latte, la vaniglia e mescolate. Unite farina, cacao e lievito setacciati insieme, il pizzico di sale e mescolate delicatamente. Otterrete un composto liscio e non troppo liquido. Aggiungete metà del cioccolato al latte tritato grossolanamente e mescolate con delicatezza

Con l'impasto, riempite per 3/4 ogni pirottino da muffin, decorateli in superficie con il resto del cioccolato al latte tritato e cuocete in forno già caldo a 170° per circa 20 minuti (controllate, il tempo dipende dalla grandezza dei pirotti). Otterrete dei muffin molto morbidi e umidi all'interno e in superficie con una 'crosticina' super cioccolatosa.

