Muffin cocco e Nutella: sofficissime golosità

Categoria Dessert

Difficoltà Facile

Tempo 25-30 minuti

Dosi Per 12 muffin Ingredienti 3 uova a temperatura ambiente 210 gr di farina 70 gr di farina di cocco (cocco grattugiato) 150 gr di zucchero 90 ml di olio di semi 1/2 bustina di lievito per dolci (8 gr) 1 cucchiaino di estratto vaniglia Nutella q.b. zucchero a velo (facoltativo)

Procedimento

In una terrina, mescolate la ricotta con lo zucchero con uno sbattitore elettrico. Aggiungete le uova e la vaniglia e mescolate ancora.

Unite anche l'olio a filo, continuando a mescolare con la frusta elettrica ma a bassa velocità. Aggiungete ora il cocco e la farina setacciata con il lievito, mescolate sempre a bassa velocità.

Imburrate e infarinate (oppure foderate con pirottini) uno stampo da muffin. Mettete in ogni pirotto un cucchiaio abbondante di impasto, aggiungete un paio di cucchiaini abbondanti di nutella e infine coprite con un cucchiaio raso di impasto.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 18-20 minuti. Il tempo può variare in base alla grandezza dei vostri pirotti, quindi controllate e prima di sfornare fate sempre la prova stecchino che, una volta infilato nel bordo dei dolcetti, dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare i vostri muffin e, se vi piace, completate con poco zucchero a velo.

La ricetta

I muffin cocco e nutella sono dolcetti sofficissimi e dal cuore goloso, perfetti per la merenda di grandi e piccini.

