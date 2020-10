Muffin al cioccolato con crema di ricotta: piccole golosità

Piccole delizie tutte da gustare, questi Muffin al cioccolato con crema di ricotta sono perfetti a colazione, a merenda ma anche da regalare.

Vediamo insieme come prepararli:

Ingredienti per 12 muffin

2 uova a temperatura ambiente

150 gr di zucchero

100 ml di olio di semi

100 ml di latte (a temperatura ambiente)

1 bicchierino di Rum (facoltativo)

1 cucchaino di estratto di vaniglia

160 gr di farina

40 gr di cacao

1 bustina di lievito per dolci

60 gr di gocce di cioccolato fondente

Per la crema di ricotta:

250 gr di ricotta (ben gocciolata)

3 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di gocce di cioccolato fondente

Preparazione

Iniziate dalla farcitura: in una ciotola mescolate la ricotta con lo zucchero e le gocce di cioccolato. Assaggiate e verificate che sia dolce abbastanza per i vostri gusti, potete anche aumentare la dose di zucchero. Mettete in frigorifero e intanto preparate l'impasto al cioccolato.

Montate bene le uova con lo zucchero fino a ottenere una crema spumosa, chiara e gonfia. Aggiungete la vaniglia e, a filo, l'olio e il latte (ed eventualmente il bicchierino di Rum). Unite anche la farina setacciata con lievito e poi il cacao. Mescolate ancora con le fruste elettriche e, infine, aggiungete all'impasto le gocce di cioccolato.

Distribuite l'impasto in pirotti da Muffin, riempiendoli all'incirca fino metà. Aggiungete in ogni pirotto un cucchiaio della farcitura di ricotta e poi variegate bene con la punta di un coltello.

Cuocete in forno già caldo al 175° per circa 20 minuti. I tempi di cottura potrebbero variare leggermente a seconda della grandezza dei vostri pirotti. Prima di sfornare, verificate la cottura infilando uno stecchino in un dolce, che dovrà uscirne asciutto (fate la prova lungo un bordo, in un punto in cui non sia presente la crema). Lasciate raffreddare completamente prima di gustare i vostri muffin al cioccolato con crema di ricotta.

