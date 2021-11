Sofficissimi, facili da preparare e tanto golosi: questi muffin al cioccolato con cuore di marmellata di arance sono la merenda ideale per ogni occasione e sono anche un'ottima idea regalo "homemade" per le festività natalizie.

Vediamo insieme come prepararli:

Ingredienti per 10-12 muffin

2 uova a temperatura ambiente

160 gr di zucchero

100 ml di olio di semi

120 ml di succo d'arancia

la scorza di un'arancia biologica

1 cucchaino di estratto di vaniglia

160 gr di farina

40 gr di cacao

1 bustina di lievito per dolci

60 gr di gocce di cioccolato fondente

250/300 gr di marmellata di arance

Preparazione:

Montate bene le uova con lo zucchero fino a ottenere una crema spumosa, chiara e gonfia. Aggiungete la vaniglia e, a filo, l'olio e il succo d'arancia. Unite anche la farina setacciata con lievito e poi il cacao. Mescolate ancora con le fruste elettriche e, infine, aggiungete all'impasto le gocce di cioccolato.

Distribuite l'impasto in pirotti da muffin, riempiendoli fino a poco più della metà. Aggiungete al centro due cucchiaini di marmellata di arance.

Cuocete in forno già caldo al 175° per 18-20 minuti. I tempi di cottura potrebbero variare leggermente a seconda della grandezza dei vostri pirotti. Prima di sfornare, verificate la cottura infilando uno stecchino in un dolce, che dovrà uscirne asciutto (fate la prova lungo un bordo, in un punto in cui non sia presente la marmellata). Lasciate raffreddare completamente prima di gustare i vostri muffin al cioccolato con cuore all'arancia.

