Miss Pancake ora è anche Happy Hour

Miss Pancake torna a sorprendere i suoi ospiti con una novità: l’Happy Pancake, l’aperitivo a pranzo o pre cena, a base di gustosi pancake dagli ingredienti freschi e spesso a km0. Proprio come Miss Mortadella con Mortadella I.G.P., crema formaggio spalmabile, granella di pistacchio, lattughino. Da oggi, è possibile scegliere anche tra i più ricercati impasti fit o vegano.

Il locale, situato al centro del quartiere Vomero di Napoli, in via Merliani, è anche convenzionato con i principali food delivery, per garantire un’esperienza di gusto anche comodamente da casa propria.

Dalla colazione fino al dopocena, passando per il pranzo, la merenda, l’aperitivo e perché no anche la cena. E non solo!

Inoltre, tante le golose proposte anche per le feste di compleanno: mini pancake, pancake dolci e salati e una coloratissima torta a più strati amata dai bambini, ma anche dai più grandi.