Miss Pancake apre a Napoli

Miss Pancake sfida Napoli a colpi di Pancake e si prepara ad accogliere tutti coloro che dalla prima colazione all'After dinner cercano in città un angolo dove gustare una golosa frittella, dolce o salata.

Miss Pancake, nasce dall’idea di Desirèe Sarno, giovane imprenditrice che dopo aver girato il mondo, è tornata nella sua città natale per offrire e trasmettere una nuova idea di food delivery. L'obiettivo è quello di contagiare per primi gli abitanti del Vomero con l’iconica pietanza: dai più classici come “Dolcezza” con Cioccolato Bianco, frutti di bosco e crumble neutro. Fino a quelli componibili Nutella, frutti di bosco, granella di zucchero e di nocciole, scaglie di cocco, banane, fragole e mele a pezzi. Per finire con i più ricercati come “Norvegian”, con Salmone Affumicato, crema di formaggio aromatizzato con pepe rosa, foglia di lattughino.

Un prodotto genuino e salutare, bello da vedere e da fotografare, buonissimo da mangiare, una valida alternativa sia dolce che salata per soddisfare il palato di ogni cliente.

Miss Pancake è specializzata nell’offerta di pancake dolci e salati, con particolare attenzione alla scelta delle materie prime e all'utilizzo di prodotti freschi e genuini anche a km0. Il Laboratorio è all’interno del punto vendita per garantire la genuinità del prodotto e della preparazione. Questa l’offerta di Miss Pancake, dinamico punto di riferimento per tutte le età. Nel cuore nevralgico del Quartiere Vomero, il locale parla ai buongustai che cercano piatti veloci e sempre diversi.

Dalla colazione fino al dopocena, passando per il pranzo, la merenda, l’aperitivo e perché no anche la cena. All’ora del pranzo e dell’aperitivo è possibile ordinare anche il Cuoppo, un cono di piccole bontà da gustare dove vuoi.

Miss Pancake è in via Merliani 136/B-C

Orari e giorni di apertura: Lunedì – Martedi- Mercoledi- Giovedì 7.30-21.30.

Venerdì – Sabato 7.30 - 00.00.

Domenica 18.00 -23.00.

Prenotazione consigliata

Via mail info@misspancakeitaly.com a o via WhatsApp al +39 392 890 381