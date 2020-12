Minestrone alla napoletana: la ricetta originale

Un classico della cucina napoletana. La ricetta del minestrone alla napoletana prevede l’utilizzo di verdure miste e legumi da unire al riso. Un piatto ricco, leggero, ma molto nutriente. Ideale per chi sta seguendo una dieta. Di seguito vi indichiamo gli ingredienti e il procedimento per realizzarla.

Ingredienti per 4 persone:

1 cipolla

2 spicchi di aglio

100 gr di piselli

1 scatola di sedano bianco

1 kg di zucca

150 gr di fagioli freschi

2 piccole rape

6 pomodori maturi

una grossa manciata di prezzemolo

basilico

olio

pepe

parmigiano grattugiato

pecorino grattugiato

150 gr di riso

sale

2 l di acqua

Procedimento:

Tagliate la zucca a dadini. Mettete in un colapasta la zucca, i fagioli, i piselli, le rape e il sedano tagliati a dadini e ponete sotto l’acqua corrente. Tritate finemente il prezzemolo, il basilico, l’aglio e la cipolla: fateli soffriggere a fiamma moderata con 1/2 bicchiere di olio, poi unite tutte le verdure ben lavate e sgocciolate, lasciandole insaporire per 20 minuti circa. Aggiungete i pomodori pelati e spappolati, 2 litri di acqua, salate, pepate e fate cuocere per un’ora e mezza. Dopo unite il riso e completata la cottura. Servite con abbondante parmigiano grattugiato e una manciata di pecorino. P.s. Per chi è a dieta si sconsiglia il parmigiano e il pecorino.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo