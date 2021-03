Le 5 migliori zuppe di cozze di Napoli: dove ordinarle a domicilio

A Napoli non si festeggia il Giovedì Santo senza la zuppa di cozze. La tradizione partenopea mescola in questo giorno il sacro e profano. La sera del giovedì si celebra la Messa in Cena Domini (Cena del Signore), durante la quale si svolge il rito della lavanda dei piedi, cioè si ripete il gesto che Gesù stesso fece nei confronti dei suoi discepoli dopo l’Ultima Cena. La parte profana è, invece, riservata all’arte culinaria e alla zuppa ‘e cozze che si consuma a cena. Che sia preparata in casa o consumata al ristorante non importa, l’importante è che la ricetta sia quella della tradizione. Pochi ingredienti ma amalgamati bene: cozze, polpo, lumache di terra (dette anche “munacelle”), olio piccante, peperoncino, aglio, pomodori, prezzemolo e gli immancabili crostini di pane con cui fare la mitica “scarpetta”. L’usanza di consumare questa pietanza il Giovedì Santo risale al tempo di Ferdinando I di Borbone, notoriamente golosissimo di pesce e di frutti di mare, e in particolare delle cozze che lui stesso pescava nelle acque di Posillipo. Il re per sfuggire ai precetti religiosi che imponevano il digiuno pasquale ordinò che fosse preparata una zuppa di cozze con pomodoro e salsa forte di peperoni. Il popolo si invaghì di tale usanza e sostituì le costose cozze con le più economiche lumache. Ma dove ordinare da asporto o a domicilio le zuppe di cozze più buone di Napoli? Ecco i consigli di NapoliToday. ?

'A FIGLIA D''O MARENARO

Se amate la zuppa di cozze non potete perdervi la più buona e famosa di Napoli: quella de “’A figlia d”o marenaro”. Preparata come tradizione impone, ha un sapore unico ed inimitabile. Il pesce freschissimo utilizzato lo si percepisce sin dall’odore che proviene dalle cucine. Il sapore paradisiaco ve lo confermerà. Per ordinarla da asporto o a domicilio chiamate il numero 081440827 oppure prenotatela sulla piattaforma Glovo.

Indirizzo: Via Foria, 180/182

