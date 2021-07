Dove mangiare pesce spendendo poco nei Quartieri Spagnoli

Gustare i piatti tipici di pesce della cucina partenopea, cucinati divinamente, e spedere poco, anzi pochissimo. NapoliToday vi propone 4 trattorie nascoste tra i vicarielli dei Quartieri Spagnoli dove gustare la migliore cucina di pesce napoletana a prezzi più che modici. Ecco i nostri consigli.

Trattoria Antica Capri

Una piccola trattoria con 25 coperti situato in uno dei tanti caratteristici vicoli dei Quartieri Spagnoli. Dal 1968 cucina per i suoi ospiti i migliori piatti della tradizione culinaria napoletana. Non c'è un menù fisso, è il titolare a spiegare e consigliare i piatti freschi del giorno. La specialità della casa è la famosa pasta e fagioli alla pescatora servita in una terrina di coccio di ricoperta dalla pasta della pizza.. una vera delizia! Tra i piatti degni di nota ci sono anche la genovese, il pacchero fritto con ripieno di ricotta, gli spaghetti allo scoglio, la pasta e fagioli con le cozze, il polpo alla luciana, il fritto di paranza, le zeppoline fritte, i crocchè, gli scagliozzi. Difficile consigliare i piatti migliori, tutto è ottimo e cucinato come tradizione vuole. Il conto difficilmente supererà i 30 euro: la trattoria vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo. Si consiglia di prenotare con largo anticipo, poichè il locale ha pochi coperti e ha sempre molte prenotazioni.

Indirizzo: Via Speranzella, 110

Gallery