Le migliori pizze da taglio e asporto d'Italia: anche quattro pizzerie napoletane

Arrivata alla quarta edizione, 50 Top Pizza, la prestigiosa guida on-line delle migliori pizzerie italiane e del mondo, presenta una grande novità: la classifica de Le 20 Migliori Pizze in Viaggio in Italia - da taglio e asporto - 2020. Tutti quei locali dunque frequentati per un consumo di tipo veloce e specializzati nei servizi di take away e delivery, al contempo capaci di offrire un livello qualitativo altissimo. Al primo posto di questo speciale e nuovo ranking non poteva che esserci lui, Gabriele Bonci con la sua Pizzarium (Roma), mecca mondiale della pizza in teglia. Secondo Oliva Pizzamore di Acri (CS), del maestro pizzaiolo Antonio Oliva, punto di riferimento della Calabria. Terzo Sancho, insegna storica di Fiumicino (RM) gestita da Franco Di Lelio e la sua famiglia.

Tra le prime pizzetterie napoletane si segnalano: al quinto posto Gina Pizza a Ercolano (Napoli); al quattordicesimo posto la Pizzeria Paco Linus & Luca Iannicelli di Napoli; al sedicesimo posto1947 Pizza Fritta Napoli di Napoli e al diciottesimo posto la Pizzeria Mary Rose di Napoli.