Le migliori quattro pizzette (focacce) a taglio e asporto

Non solo pizze in formato maxi e a portafoglio. A Napoli vanno da sempre di moda anche le cosiddette pizze a taglio o focacce.

Ecco i nostri suggerimenti per gustarle nel centro della città.

La focacceria

Luogo ideale per assaggiare focacce doc, dalla margherita, alla marinara, sino alle loro variabili più fantasiose. Da non perdere anche panini napoletani, montanarine e arancini. Il tutto accompagnato dalla simpatica e professionalità della proprietaria al bancone. Possibilità anche di mangiare all'aperto grazie ai tavoli posizionati all'esterno.

(via Ponte di Tappia 94, Napoli)

Sofì pizza a pala e a taglio

Pizze a taglio e alla pala con tanti gusti differenti. Possibilità di sedersi sia all'interno che all'esterno. Da non perdere oltre alla classica margherita, le pizzette con mortadella e con pomodorini e olive.

(Via Toledo, Napoli)

Legrani

Nel locale di via Verdi è possibile vivere una Food Experience completa, grazie alla vastità di prodotti offerti. Decine i coperti a disposizione di clienti con una vasta offerta anche per pranzi o cene complete. Da segnalare le classiche pizze a taglio, ma soprattutto la focaccia barese, sofficissima grazie alla base di patate con pomodorini e olive come vuole la tradizione pugliese.

(Via Verdi 8 Napoli)

Metroo

Pizza in pala e scrocchiatiello da Metroo nel centro storico. 'Metroo è un viaggio che si sviluppa tutto in lunghezza con pizze al metro che partono da Spaccanapoli' è il motto del locale.

(Via Domenico Capitelli 16 Napoli)