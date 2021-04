I 5 migliori panifici di Napoli

Simbolo di tradizione e genuinità, il pane è da sempre un prodotto immancabile sulle tavole napoletane. L’ alimento ideale per fare la scarpetta a cui nessun buon partenopeo può rinunciare. Il più famoso a Napoli è sicuramente il pane cafone (caratterizzato da un crosta croccante e scura e una mollica morbida, ricca di buchi e profumatissima), ma ci sono anche altri tipi di pane, altrettanto buoni, prodotti nella nostro territorio: alcuni con una lunga storia e tradizione, altri nati per seguire mode e gusti del momento. NapoliToday vi propone una selezione dei migliori 5 panifici di Napoli dove poter trovare un'ampia varietà di tipi di pane ma anche altri squisti prodotti da forno come pizzette, trecce, taralli, panini napoletani, ecc.

Moccia

La sua mitica pizzetta è leggenda, il suo ingrediente segreto la rende unica ed inimitabile, come tutte le altre bontà di questo storico panificio fondato nel 1936 dalla signora Giuseppina Moccia in via Roccella (l’attuale via Carducci). La conduzione è poi stata gestita dai figli e in seguito dai nipoti. La sede si è poi trasferita in via San Pasquale. Il panificio ha saputo conquistare nel tempo un vasto numero di clienti grazie ai prodotti sempre freschissimi e all'utilizzo di ingredienti di primissima qualità. Il panificio Moccia è, oggi, rinomato in tutta Napoli per la qualità dei suoi prodotti, ed offre il meglio della tradizione partenopea. Presso il panificio potrete gustare diverse qualità di pane fragrante, fra cui le rinomate rosette, taralli artigianali e le famosissime pizzette rotonde, assolutamente da non perdere.

Indirizzo: Via San Pasquale a Chiaia n. 21

