Le migliori panetterie di Napoli e provincia: i consigli del Gambero Rosso

Riparte dall’abc Gambero Rosso, lanciando l’ennesima provocazione: “Il pane è oro”. Radice vera dell’alimentazione umana, metafora al cuore di tanti modi di dire e di celebri aforismi, il pane è - insieme al latte - uno degli alimenti più sprecati nel nostro mondo nonostante la sua maestosa storia plurimillenaria. Tra i riconoscimenti speciali c'è anche la Campania che con Napoli si piazza al terzo posto grazie all'Antica Forneria Molettieri.

Un panificio nato nel ‘59 alle pendici del Vomero. A capo del laboratorio c’e? Rodolfo, incessante sperimentatore, capace di attingere alle ricette della storia in primis partenopea, di cui e? un grande conoscitore. Un esempio? Il pane a base di riso nishiki realizzato con acqua di mare, farine agricole e riso bollito e venduto in barchette di bambu; a stupire anche i pani realizzati con lieviti ancestrali, oppure ottenuti tramite infusione (come i grissini all’abete bianco). Apprezzatissime le sfoglie di mais o di ceci e lenticchie. Non meno ricco il fronte dolci presidiato dalla sorella Barbara, mentre la gastronomia e? affidata al fratello Marcello, cuoco di lungo corso. Ottimi lievitati da ricorrenza.

Per la Campania i "Tre pani" arrivano tutti da Napoli e provincia. Nell'elenco dei premiati, infatti, risultano "La francesina boulangerie" di Ercolano, "Malafronte" di Gragnano, "Foorn" di Mariglianella e "Legrani" di Napoli.