L'arte napoletana della pizza e della birra si raccontano a La notizia

Pizza e birra è da sempre un abbinamento classico. Ma in fatto di food, quando si tratta di Napoli e per di più di eccellenze, niente è scontato: non tutta la birra, infatti insegnano i maestri, è adatta a qualsiasi pizza. E viceversa. Come per il vino esiste l'abbinamento perfetto, in grado di esaltare il reciproco sapore, rendendo il pasto una vera e propria esperienza di sapore.

Da questa premessa, che per i gourmand, è una irrinunciabile esigenza, nasce la "serata degustazione" organizzata da PizzAria La Notizia 94, raccomandata dal New York Times come dal Daily Telegraph, dal Wall Street Journal come da Le Monde, come migliore pizzeria d’Italia. Qui venerdì prossimo, 25 febbraio, con inizio alle ore 20.00, il maestro pizzaiolo Enzo Coccia, indiscusso guru internazionale della più autentica pizza napoletana, e Tommaso Luongo, tra i massimi esperti del Sud Italia in fatto di birra (come già di vino) illustreranno assieme caratteristiche dei diversi prodotti e ragioni alla base dei migliori abbinamenti. Con loro Fabio Ditto ceo di Kbirr (la prima birra artigianale napoletana non filtrata e non pastorizzata), Lejla Mancusi Sorrentino autrice del libro "La birra", Laura Gambacorta giornalista enogastronomica.

Il menù degustazione prevede

Pizza margherita - fior di latte, pomodoro San Marzano Dop, parmigiano, basilico e olio evo - con Natavota (Kbirr)

Pizza scarola, acciughe, mozzarella di bufala campana Dop, ‘nduja di Spilinga e olio evo, con Natavota Red (Kbirr)

Pizza procidana - scamorzetta di bufala, pomodorini alla brace, aglio, origano, prezzemolo, basilico e olio evo - con Jattura (Kbirr)

Pizza mozzarella di bufala campana Dop, pomodori datterini, zucchine e bottarga - con Cuore di Napoli (Kbirr).

Ovviamente chiusura "dolce"