I Mezzanielli pomodorini e pancetta sono un primo piatto velocissimo da preparare ma pieno di sapore: un pefetto salva-pranzo o salva-cena che piacerà a tutti.

In commercio, potete trovare il mezzaniello anche come 'mezza zita tagliata'. In alternativa, spezzate i classici ziti, oppure scegliete un formato di pasta simile.

Vediamo insieme come preparare, in pochissime mosse, questo gustoso primo:

Ingredienti per 2 persone:

160 gr di mezzanielli (mezza zita tagliata)

100 gr di pancetta affumicata a cubetti

500 gr di pomodorini maturi ma sodi

1/2 cipolla

1 spicchio d'aglio

olio extravergine di oliva

1 peperoncino (facoltativo)

sale

100 ml di vino bianco

60 gr di pecorino grattugiato

un ciuffo di prezzemolo fresco

Preparazione

Affettate la cipolla, tritate grossolanamente aglio e peperoncino e mettete tutto a soffriggere in padella capiente con un bel giro d'olio. Aggiungete i cubetti di pancetta e fateli rosolare per un minuto, versate il vino bianco e cuocete ancora qualche minuto per farlo sfumare.

Unite i pomodorini precedentemente lavati e tagliati in 4, aggiungete un pizzico di sale e il prezzemolo tritato al coltello. Coprite e portate a cottura, circa 10-15 minuti.

Intanto cuocete i mezzanielli in abbondante acqua bollente e salata. Scolateli al dente e trasferiteli nella padella con pomodorini e pancetta, aggiungete metà del pecorino e mescolate pochi secondi a fiamma viva, finché la pasta sarà ben condita. Servite subito, aggiungendo il pecorino rimanente direttamente nei piatti.

