Melanzane alla pizzaiola: la ricetta napoletana

Le melanzane alla pizzaiola sono squisite e semplicissime da preparare. deali da portare in tavola come contorno o come secondo piatto. Una ricetta che conquisterà sia grandi e piccini. Vediamo come prepararle.

Ingredienti:

melanzane

sale

olio extravergine di oliva

olio per friggere

aglio

pomodori

origano

basilico

parmigiano

Preparazione:

Lavare ed asciugare le melanzane, e tagliarle a striscioline. Porle poi in acqua e sale, e lasciarle riposare per qualche ora: colare bene. In un secondo momento friggerle in olio bollente, avendo l’accortezza di farle rimanere morbide e non troppo cotte. A parte porre una pirofila con olio, aglio, e pomodori, e ancora origano, sale, basilico, lasciando cuocere per una ventina di minuti. Unire poi le melanzane e dopo aver fatto cuocere per una decina di minuti, aggiungere due cucchiai di parmigiano. Ecco pronte le vostre melanzane alla pizzaiola.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo