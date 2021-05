Melanzane panate ripiene al forno

Golose, filanti e facilissime da prepare. Ottime come contorno ricco, ma anche come secondo piatto. Perfette per l'antipasto e sfiziose per l'aperitivo

Le melanzane panate, ripiene di provola e cotte al forno sono super golose, filanti e facilissime da prepare.

Ottime da portare in tavola come contorno ricco, ma perfette anche come secondo piatto. Buonissime per l'antipasto e molto sfiziose per l'aperitivo.

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti:

3 melanzane 'napoletane' medie (quelle lunghe)

olio extra vergine di oliva

100 gr di pangrattato

200 gr circa di provola affumicata di Agerola (o scamorza)

sale

pepe (facoltativo)

Preparazione:

Spuntate e lavate le melanzane, poi asciugatele bene e tagliatele in fette non troppo sottili (circa mezzo cm). Se le melanzane sono particolamente grandi, potete anche tagliare ogni fetta in due, nel senso orizzantale. Adagiate le fette di melanzane su una leccarda coperta con carta forno. Praticate su ogni fetta dei tagli trasversali con un coltello, salate e cuocete in forno già caldo a 200° per circa 15-20 minuti. Sfornate le melanzane appena saranno cotte e morbide, ma non sfaldate.

Lasciate intiepidire le melanzane per qualche minuto, intanto preparate la panatura e il ripieno.

In una ciotola versate il pangrattato e in una tazzina versate un po' d'olio. Affettate anche la provola, cercando di ottenere pezzi della misura giusta per farcire le melanzane.

Spennellate con poco olio e con delicatezza il lato esterno di ogni fetta di melanzana (quello senza incisioni) e ripassatelo bene nel pangrattato. Adagiate una fetta per volta sulla laccarda con carta forno (quella già utilizzata per la prima cottura), aggiungendo però un filo d'olio sul fondo. Farcite con la provola metà delle melanzane e poi ricopritele con un'altra fetta di melanzana cui avrete prima panato un lato spennellandolo con olio e ripassandolo nel pangrattato. Fate attenzione a scegliere le coppie che si somigliano maggiormante per forma e dimensione (come vedete nei passaggi in foto). Procedete così fino a terminare tutte le coppie.

Irrorate ancora con un filo d'olio e cuocete in forno a 200° (meglio se in modalità ventilato), per 5 o 10 minuti al massimo, finché non si saranno dorate e la provola sarà diventata filante. Sfornate e servite le vostre melanzane panate ripiene al forno calde, oppure gustatele a temperatura ambiente, sono sempre buonissime

MELANZANE: TANTE RICETTE SFIZIOSE