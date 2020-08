Melanzane gratinate, facili e veloci

Le melanzane gratinate sono perfette sia come contorno che come aperitivo sfizioso. Facili e veloci da preparare, piaceranno a tutti.

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti

2 melanzane grandi

4 cucchiai di pangrattato

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale e pepe q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

spezie a piacere (se lo gradite, potete aggiungere un po' di prezzemolo tritato, oppure origano, timo...ma anche paprika dolce o piccante)

Preparazione:

Lavate le melanzane, asciugatele e poi tagliatele a rondelle (spesse poco circa mezzo cm). Adagiatele le fette una accanto all'altra su una teglia rivestita da carta forno e praticate su ognuna qualche taglio con la punta di un coltello.

Preparate la panatura mettendo in una ciotola il pangrattato, il parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e pepe ed eventualmente le spezie che avete scelto. Mescolate delicatamente.

Salate prima ogni fetta di melanzana, poi distribuite sulla superficie di ognuna abbondante panatura. Irrorate le melanzane con un filo d'olio (noi abbiamo utilizzato un erogatore spray che consente di distribuire bene il condimento pur usandone pochissimo) e cuocetele in forno già caldo a 200° per circa 20 minuti, finché non saranno ben cotte e dorate (l'ultimo minuto cuocetele sotto al grill, per una gratinatura davvero perfetta).

Servite subito le vostre melanzane gratinate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca qui per tante ricette di contorni e aperitivi sfiziosi