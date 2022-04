Categoria Antipasto

Difficoltà Facile

Dosi 4 persone Ingredienti 1/2 kg di mazzancolle 1 spicchio d'aglio 1 peperoncino 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva 1/2 bicchiere di vino bianco prezzemolo fresco un pizzico di sale

Procedimento

Per preparare questo piatto velocissimo, iniziate col pulire rapidamente le mazzancolle. In questa preparazione, abbiamo scleto di lasciare intatto il carapace, vi basterà solo inciderlo un poco lungo il dorso per tirare via l'intestino (il filetto nero) con l'aiuto di uno stuzzicadenti. Lavate poi delicatamente i crostacei sotto l'acqua corrente.

Adesso vi basterà mettere quasi tutto in padella, senza soffriggere prima: versate l'olio, aggiungete l'aglio e il peperoncino tritati, il prezzemolo lavato e tagliuzzato e le mazzancolle pulite e tamponate. Fate cuocere qualche minuto, poi aggiungete il vino bianco e un pizzico di sale e portate a cottura i crostacei. Servite subito.

La ricetta

Le mazzancolle in padella sono perfette sia come antipasto che come secondo piatto leggero, accompagnato da una fresca verdura di stagione. Un ricetta velocissima per gustare al meglio questi deliziosi crostacei, dal sapore delicato.

Le mazzancolle in padella sono perfette sia come antipasto che come secondo piatto leggero, accompagnato da una fresca verdura di stagione. Un ricetta velocissima per gustare al meglio questi deliziosi crostacei, dal sapore delicato.