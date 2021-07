Cannavacciuolo, albergo e ristorante nel Napoletano: ci siamo

È da un po' che va avanti il progetto, che a febbraio scorso veniva dato oramai in dirittura d'arrivo. Lo chef Antonino Cannavacciuolo sta per aprire il suo resort a Ticciano, borgo di Vico Equense. Piccolo, poche camere, è una promessa che Cannavacciulo fece a se stesso anni fa: tornare nella sua terra.

Si chiama Laqua Countryside Resort, e aprirà. Quando non è ancora chiaro. “Non posso dare una data precisa – spiega al Corriere del Mezzogiorno – perché si stanno ultimando alcuni lavori artigianali che richiedono precisione. Comunque, orientativamente, tra la fine del mese e l’inizio di agosto”. Ci saranno “una quindicina di tavoli all’interno, qualcuno in più in estate. Le camere saranno cinque più la suite al piano superiore”.

“La cucina sarà un mix tra le esperienze piemontesi e le origini locali. Abbiamo effettuato una ricerca accurata sul territorio – spiega – Vogliamo offrire la migliore mozzarella, la migliore ricotta, carne e pesce eccellenti. Chi impiegherà quei 10 minuti in più dal centro di Vico per raggiungerci deve trovare il meglio”. Due i prezzi, un'esperienza gastronomica a 80 aeuro, un'altra a 100.