Apre Just Pokè, il franchising napoletano di cucina hawaiana

Piatti hawaiani con prodotti del territorio per palati contemporanei. Il primo store si è appena aperto a Torre de Greco e sono in programma altre tre aperture entro l'estate

"Just Pokè" ha aperto da poche ore il suo primo punto vendita a Torre del Greco (Napoli) in Corso Avezzana n. 13. Il marchio è stato ideato da tre giovani imprenditori (Angelo Guida, Antonio Rivieccio e Giorgio Parisi), entro l’estate sono previste le aperture di altri tre store.

Instagrammabili, super colorati, healthy, facili da ordinare con la modalità del delivery. Sono il piatto del momento, e in effetti i pokè piacciono tanto agli italiani e hanno molte caratteristiche che possono funzionare a Napoli. Contengono tutti i valori nutrizionali possibili, sono versatili (si possono comporre a piacimento partendo dalla base, ovvero il riso, la frutta e la verdura), si possono mangiare sia a pranzo che a cena.

Nei punti vendita di questa nuova catena napoletana di cucina hawaiana si possono gustare originali e buonissime bowl, ricette uniche ideate per tutti quelli che amano mangiar sano, senza rinunciare al gusto. Gli ingredienti vegetali vengono acquistati da aziende agricole di fiducia, e preferibilmente a Km0; stesso concetto vale per l’approvvigionamento del pesce che avviene quasi del tutto a 0 miglia marine. Ad esempio, tra gli ingredienti della “Omega 3” c’è la cipolla dell’Agro Nocerino-Sarnese, mentre per la “Tsunami tuna” viene utilizzato il tonno pescato nei nostri mari.

Rosa intenso ed azzurro sono i colori ufficiali del marchio, gli stessi che animano il packaging utilizzato per i servizi asporto e delivery, e le pareti dei punti vendita ove si può mangiare poggiati su delle originali tavole da surf.

“Essendo nati e cresciuti a Torre del Greco, abbiamo pensato a delle signature pokè che hanno tra gli ingredienti dei prodotti locali – spiegano Angelo, Antonio e Giorgio -. Ad esempio, nella “Salmon lomi lomi” c’è il pomodorino del piennolo del Vesuvio leggermente marinato” “Mangiare sano e vivere nel modo giusto fa parte del nostro stile di vita – continuano i tre imprenditori -. Perciò abbiamo deciso di applicare la stessa filosofia al nostro marchio: Just Pokè intende promuovere i valori di una via sana attraverso un’alimentazione bilanciata, salutare... Inoltre, abbiamo deciso di mettere le persone al primo posto: dai nostri fornitori e partner, ai nostri dipendenti e clienti. Per la costruzione dei nostri punti vendita abbiamo utilizzato un’illuminazione ad alta efficienza energetica, vernici a base di prodotti naturali, materiali biodegradabili e compostabili. Per noi è importante prenderci cura della nostra città e dei nostri clienti”.