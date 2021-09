Involtini di alici al prosciutto: la ricetta napoletana

Uno sfizioso antipasto di pesce ideale da servire per una cena in compagnia

Gli involtini di alici al prosciutto sono un gustoso piatto che unisce i sapori di mare e quelli di terra. La ricetta prevede, infatti, l’utilizzo di due ingredienti principali (alici e prosciutto) che devono essere freschissimi e di alta qualità. Una pietanza leggera ma anche salutare poichè le alici sono un pesce ricco di vitamine, sali minerali e Omega 3, importanti per la prevenzione e il trattamento delle patologie cardiovascolari. Potrete servire questi squisiti involtini sia come antipasto che come secondo. Di seguito vi indichiamo tutti i passaggi per prepararli.

Ingredienti:

20 alici

20 fettine di prosciutto crudo

2 rametti di salvia

olio di oliva

limone

sale

pepe

30 gr di burro

Procedimento:

Pulire le alici, decapitarle e spinarle, lavatele e mettetele a macerare per un’oretta in un bagno di olio e limone, sale e pepe. In ogni fettina di alici mettere una di prosciutto e chiuderla come degli involtini con una foglia di salvia ed uno stuzzicadente. Imburrate abbondantemente una teglia ed adagiate le alici in un unico strato, cospargete di olio e burro, e passate al forno moderato per 20 minuti. ?

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo