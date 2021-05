L'insalata di polpo con patate è un piatto fresco ed estivo. Una ricetta sana e facile da prepare, ma anche buonissima da gustare.

Vediamo insieme come prepararla.

Partiamo subito col dire che se scegliete un polpo fresco è necessario ammorbidirne le carne: potete farlo battendola bene con un batticarne per almeno 10-15 minuti oppure acquistando il polpo con qualche giorno di anticipo e ponendolo in congelatore, per poi scongelarlo completamente prima di cuocerlo.

Ingredienti

1 polpo verace (da 1 kg circa)

1 kg patate

Olio extra vergine di oliva

Prezzemolo

½ limone

1 spicchio d'aglio

sale e pepe

Procedimento

Iniziate pulendo bene il polpo: sciacquatelo sotto l’acqua corrente, poi eliminate gli occhi, il becco e le viscere contenute nella sacca (se il polpo non fosse già eviscerato). A questo punto risciacquate molto bene, strofinando con le mani e rigirando anche la sacca per pulirla bene all’interno (fate questo passaggio anche se avete acquistato un polpo già eviscerato) .

Riempite d'acqua fino a metà una pentola dai bordi alti. Portate a bollore l’acqua, immergete (per pochi secondi) ed estraete i tentacoli del polpo per 3-4 volte, allo scopo di farli arricciare e avere un effetto estetico più gradevole. Infine immergete il polpo per intero, aspettate che l’acqua riprenda il bollo, abbassate la fiamma, coprite e lasciate cuocere fin quando la carne sarà diventata ben morbida. Ci vorranno circa 40-50 minuti, ma il tempo necessario dipenderà dal peso effettivo del polpo, verificate, quindi, la cottura con una forchetta che dovrà entrare nella carne facilmente, senza incontrare resistenza.

Quando il polpo sarà cotto e morbido, spegnete e lasciatelo intiepidire nella pentola con la sua acqua di cottura. Tirate via il polpo dall’acqua, mettetelo su un tagliere pulito e tagliatelo in pezzi.

Mentre il polpo cuoce, lavate le patate e mettetele con tutta la buccia in una pentola capiente e copritele d'acqua. Mettetele a cuocere e spegnete solo quando saranno morbide (ma attenzione a non farle sfaldare). Toglietele dall'acqua con un mestolo forato, lasciatele solo intiepidire leggermente e poi sbucciatele delicatamente. Infine, tagliatele a tocchetti e mettetele in una bella insalatiera insieme al polpo in pezzi.

Preparate il condimento in una ciotola unendo olio extravergine di oliva, succo di mezzo limone, un pizzico di sale e l’aglio sminuzzato. Tritate al coltello il prezzemolo fresco, precedentemente lavato. Versate il condimento sul polpo e le patate aggiungendo anche il prezzemolo, distribuendo bene e in maniera uniforme. Completate con le olive verdi e ancora con un filo di olio extravergine di oliva. Mescolate con delicatezza. Se lo gradite, unite anche un po' di pepe macinato fresco.

Clicca qui per tante ricette a base di pesce