Insalata di pollo leggera e veloce

Oggi vi proponiamo una ricetta semplicissima per preparare una gustosa insalata di pollo. Una versione leggera e veloce, perfetta soprattutto se avete del pollo allo spiedo in avanzo.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti

1 petto di pollo (oppure potete usare del pollo allo spiedo in avanzo)

1 cespo di insalata (lattuga o iceberg)

5-6 pomodorini sodi (oppure un pomodoro grande da insalata)

una cipollina

1 carota

sale

olio extra vergine di oliva

Preparazione

Riducete a striscioline (o a straccetti) il pollo allo spiedo avanzato e freddo. Se non avete il pollo già cotto in avanzo, partite tagliando a metà il petto di pollo e cuocendolo bene su una piastra. Lasciatelo intiepidire e poi procedete a tagliuzzarlo. Lasciatelo da parte a raffreddare, in una bella ciotola capiente (quella che porterete in tavola per servire l'insalata).

Lavate bene l'insalata, foglia per foglia sotto l'acqua corrente, tamponate con carta assorbente e poi tagliate le foglie a listarelle. Lavate anche i pomodori e tagliateli a metà.

Pulite e lavate la carota e tagliatela à la julienne. Affettate anche la cipollina, ottendendo rondelle sottili.

Siete già pronti per assemblare la vostra insalata: aggiungete l'insalata nella ciotola con il pollo ormai raffreddato, unite anche i pomodori, la cipollina e la carota à la julienne. Condite con sale e olio a piacere e mescolate molto delicatamente.

NOTE:

Vi abbiamo proposto una versione semplice e leggera, ma potete arricchire la vostra insalata con qualche salsa (come la maionese) o con altri ingredienti come olive e uova sode.