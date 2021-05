Ricetta dell'insalata ricca di cavolfiore

L'insalata ricca di cavolfiore è un contorno semplice e goloso. Perfetto per accompagnare sia piatti di pesce che di carne, è facilissimo da preparare e occorrono pochi ingredienti.

Vediamo insieme come preparare l'insalata ricca di cavolfiore.

Ingredienti

1 cavolfiore di dimensioni medie

olio extra vergine di oliva

150 gr di carciofini sott'olio affettati e sgocciolati

sale

10-15 olive nere denocciolate

3-4 peperoncini sott'aceto

aceto q.b.

Preparazione:

Pulite il cavolfiore, eliminate le foglie esterne e riducetelo in cime non troppo grandi. Lavatelo bene sotto l'acqua corrente.

Cuocete le cimette di cavolfiore in acqua bollente oppure a vapore. In ogni caso, non cuocetele troppo, fate in modo che le cime non si sfaldino ma restino croccanti.

Una volta cotte, trasferite le cimette in una terrina ampia, lasciate raffreddare e poi aggiungete le olive, i carciofini sott'olio affettati e i peperoncini sott'aceto tagliuzzati. Condite con un filo d'olio, un po' di sale e una spruzzata di aceto. Mescolate delicatamente e servite per accompagnare i vostri piatti di pesce o di carne.

