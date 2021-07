I 5 migliori crudi di mare: dove mangiarli a Napoli

Il crudo di mare è oramai diventata una mania per tutte le stagioni. Oggi non esiste menù che non ha al suo interno anche la sezione “cruditè di mare”. E, allora, vogliamo consigliarvi 5 ristornati dove gustare i migliori crudi di pesce della città. Leggete i consigli di NapoliToday.

IL MIRACOLO DEI PESCI

Una piccola e graziosa trattoria di mare situata tra Mergellina e Posillipo con pochi coperti e prenotazione obbligatoria.Il locale è nato da una vecchia attività commerciale, probabilmente una rosticceria, di cui mantiene tavoli alti, sgabelli e bancone. Il proprietario è Claudio Virente e gestisce il locale insieme alla moglie Ornella Ghidelli. Prima della trovata commerciale, nata nel 20120, la giornata di Claudio iniziava solitamente poco prima delle 4 al porto dove attendeva i pescatori, per recarsi poi al mercato dove aveva e ha tuttora la sua pescheria. Il nome “Il Miracolo dei Pesci” va preso alla lettera: esprime la devozione e la fede che Claudio nutre da sempre. La cucina del locale prepara ogni giorno, oltre ai piatti di mare tipici della tradizione napoletane, tanti squisiti crudi, antipasti sfizosi, come le "polpette di alici”, e altre curiose pietanze, oltre alle formidabili porzioni di pesce marinato (da provare assolutamente). Il menù cambia a pranzo e cena, in base pescato di ogni giorno. Ma oltre alla bontà dei cotti e dei crudi, il vero miracolo sta nei prezzi: sono tutti “miracolosamente” economici!

Indirizzo: L.go Sermoneta, 17

