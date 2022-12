Frittelle soffici di uva passa: la ricetta napoletana

Un?idea golosa sia per grandi che per piccini. Le frittelle soffici con l?uvetta sono un dolce ideale per far il pieno di energia, e rallegrare queste grigie e fredde giornate invernali. Vediamo come prepararle.

Ingredienti:

4 uova

1 pizzico di sale

250 g di uva passa

4 cucchiai di zucchero

1/2 kg di farina

100 gr di burro

1/4 di latte

1 bustina di lievito

olio di semi

Preparazione:

Mettere i chicchi di uva passa in acqua tiepida, dopo mezz?ora asciugarli bene. Battere in una terrina le 4 uova, unire il sale, lo zucchero, l'uvetta e la farina. Mescolare bene. Sciogliere 100 gr di burro e unire 1/4 di latte. Unire al composto e mettere la bustina di lievito. Mescolare il tutto. Preparare una padella alta con olio di semi bollente. Friggere versando il composto con un cucchiaino prendendone 1/2 cucchiaio di miscela alla volta. Mettere in un piatto e cospargere di zucchero. Mangiatele calde.

Fonte della ricetta: ?Frijenno magnanno. Le mille e una? ricetta?, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo