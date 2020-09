Frittata di pasta al forno con la provola

La frittata di pasta (o meglio, di maccheroni) è un meraviglioso piatto della tradizione partenopea, immancabile anche nelle gite fuori porta di Pasquetta. La si può preparare “bianca” o “rossa” (con sugo o senza), con pasta lunga o corta e arricchirla con qualche salume, qualche formaggio (ad esempio pancetta e scamorza o tocchetti di prosciutto cotto e provola ) o con delle spezie. Il risultato sarà sempre garantito.

Oggi ve ne proponiamo una variante rossa e al forno, arricchita dalla straordinaria provola affumicata di Agerola: una ricetta ideale per riciclare in poche mosse la pasta avanzo (ad esempio i maccheroni al ragù della domenica) e adatta anche a chi deve evitare fritture.

Ingredienti (stampo 24 cm)

300/350 gr di pasta al sugo fredda (potete usare maccheroni, rigatoni, penne rigate ma anche spaghetti!)

4 uova

50 ml di latte

50 gr di parmigiano grattugiato

sale e pepe q.b.

150 gr di provola di Agerola

Preparazione

In una terrina, battete le uova con il latte e pizzico di sale e pepe.

Versate il battuto di uova sulla pasta al sugo fredda (il sugo deve essere scarso, come vedete in foto in modo che il pasticcio venga compatto), aggiungete il parmigiano, la provola a dadini e mescolate bene, poi trasferite tutto in uno stampo rivestito con carta forno.

Distribuite abbondante parmigiano sulla superficie e cuocete in forno già caldo a 200° per circa mezz'ora o finché il pasticcio non sarà ben compatto e la superficie bella dorata (cuocete sotto il grill per gli ultimi 5 minuti).

Potete gustare la vostra frittata di maccheroni al forno con la provola sia calda che fredda, è sempre buonissima!

