Frittata di fiori di zucca (fritta o al forno)

Le frittate sono golose in tutte le varianti: facili da preparare e perfette anche da portare in gita.

Ecco una golosa versione della deliziosa frittata di fiori di zucca (o zucchina), vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti:

6 uova

12/15 fiori di zucca (o zucchina)

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale e pepe q.b.

olio extra vergine di oliva

Preparazione:

Pulite i fiori di zucca (o zucchina): tagliate il gambo, apriteli da un lato ed eliminate il pistillo molto delicatamente. Sempre maneggiandoli con delicatezza, lavate i fiori sotto l'acqua corrente, poi asciugateli tamponando piano con carta assorbente. A questo punto tagliateli a listarelle grandi.

In una terrina capiente, battete le uova con sale, pepe e parmigiano. Unite poi i fiori di zucca e mescolate.

IN FORNO: versate il composto in uno stampo di circa 20 cm ben oliato oppure rivestito di carta forno e cuocete in forno già caldo a 180° statico, per circa 30 minuti o fino a completa doratura. Trasferite la frittata di fiori di zucca su un piatto da portata e servitela calda o a temperatura ambiente.

FRITTA: Oliate una padella antiaderente e fatela scaladare bene, poi versatevi dentro il composto di uova e fiori di zucca. Cuocete la frittata a fuoco moderato per una decina di minuti, con il coperchio. Verificate che la base sia ben cotta e compatta e poi girate la frittata, aiutandovi con il coperchio. Ultimate la cottura per qualche minuto. Trasferite la frittata di fiori di zucca su un piatto da portata e servitela calda o a temperatura ambiente, è sempre buonissima!

