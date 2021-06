Frittata di tonno: la ricetta napoletana

Un piatto estivo, sfizioso e veloce da preparare, ideale per una cena in compagnia

La frittata di tonno è un piatto sfizioso e saporito, perfetta per una cena estiva in compagnia. La preparazione è facile e veloce. Può essere servita come antipasto o come secondo piatto accompagnato da un'insalata fresca di stagione oppure da verdure grigliate di stagione. Di seguito tutti i passaggi per prepararla.

Ingredienti per 6 persone:

50 gr di tonno sott'olio

2 acciughe

6 uova

1 ciuffetto di prezzemolo

1 pizzico di origano

1 pizzico di aglio schiacciato

100 gr di parmigiano grattugiato

olio evo (se il tonno è al naturale)

sale

pepe

Procedimento:

In una terrina rompete le uova, condite con poco sale, abbondante pepe, un pizzico di origano, un ciuffo di prezzemolo e il succo dello spicchio di aglio schiacciato. Sbattete con la forchetta, aggiungete il tonno a pezzettini e le acciughe lavate, spinate e tritate, e mescolate bene. Mettete sul fuoco una padella con olio; quando questo sarà bollente, versate il composto e cuocete la frittata tenendola piuttosto morbida all'interno. E la frittata è fatta!

Fonte della ricetta: "Frijenno magnanno. Le mille e una? ricetta", raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo