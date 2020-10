Frittata di friggiarielli: la ricetta napoletana

Protagonisti di questa squisita ricetta sono i peperoncini verdi, una variante di peperoncini tipici del Sud Italia. Solitamente vengono raccolti prima della loro completa maturazione e per questo hanno un colorito verde acceso. Sono anche chiamati “friggiarielli” o “puparuncielli ‘e ciummo” (peperoncini di fiume) perché crescono tipicamente nella vicinanze dei fiumi. Nonostante il loro sapore un pò amarognolo, sono considerati una vera e propria istituzione della cucina napoletana. A Napoli si friggono solitamente nell’olio bollente con i pomodorini, l’aglio e il basilico, e vengono serviti come contorno per accompagnare secondi di carne o per condire la pasta, ma vengono aggiunti, fritti, anche alla frittata, per renderla ancor più saporita. Di seguito vi elenchiamo gli ingredienti e spiegamo il procedimento per prepararla.

Ingredienti:

1/2 kg di peperoncini verdi

6 uova

formaggio

pepe

sale

olio di semi

Procedimento:

Lavate i peperoncini e privateli del picciolo. Metteteli a friggere in poco olio con lo spicchio di aglio tagliato a metà. A parte sbattete le uova e versate il battuto sui peperoncini. In una teglia che non attacca versate il tutto e fate cuocere a fuoco moderato da entrambe le parti come una comune frittata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo