La frittata di agli freschi: la ricetta napoletana

Forse, per alcuni, sarà un pò pesantina da digerire e non farà piacere a chi sta accanto, ma la frittata d’agli freschi è il modo migliore per mangiare questo tubero dalle numerose proprietà benefiche. Numerosi studi hanno, infatti, dimostrato che gli spicchi inibiscono gli enzimi epatici che causano la sintesi del colesterolo, favorendo la degradazione dei trigliceridi e riducendo il colesterolo cattivo. La frittata d'agli freschi ha origini contadine: le famiglie, quando erano in particolari condizioni di povertà, si arrangiavano utilizzando tutto quello che c'era in casa. E così è nata, tra tanti altri piatti poveri, anche òa frittata di agli freschi. Come ogni frittata anche questa si presta a mille varianti. Ma noi vi proponiamo la ricetta tradizionale.

Ingredienti per 4 persone:

1 fascetta di agli freschi

sale

pepe

parmigiano grattugiato

Procedimento:

Si affettano sottilimente gli agli e si fanno soffriggere in padella con olio. Quando sono cotti, si salano e si aggiungono all’uovo battuto con un pizzico di pepe e parmigiano, e si procede come una normale frittata.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo